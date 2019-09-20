Лукашенко: "Избирательную кампанию проведем спокойно. Страну раскачивать нельзя"

Президент считает, что избирательная кампания должна проходить тихо и спокойно. Фото: belta.by

Президент приехал с рабочим визитом в Кореличский район

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Сегодня, 20 сентября, во время рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области Александр Лукашенко прокомментировал ход избирательной кампании.

Как сообщает belta.by, одна из работниц льнозавода в Кореличах отметила, что избирательная кампания этого года начинает напоминать ток-шоу, и спросила, как президент относится к так называемым провластным потенциальным кандидатам.

Лукашенко ответил:

- Мы избирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу.

По его словам, некоторые считают, что если избирательная кампания проходит шумно, то это демократично, однако он придерживается другого мнения.

- А я считаю, что страну раскачивать нельзя, - подчеркнул президент.

Также сегодня во время поездки речь шла о льноводческой отрасли в Беларуси.

- Зачем восемь заводов на 13 тысяч гектаров? - спросил Александр Лукашенко о ситуации в Витебской области и поручил при необходимости сократить их число.