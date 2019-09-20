Лукашенко одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с ЕС

Если визовый режим упростят, стоимость шенгена для белорусов снизится с 60 до 35 евро

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Cегодня стало известно о том, что Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом сообщает belta.by.

Сообщается, что Александром Лукашенко было принято решение о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии.

- Это непростое решение, президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий, - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что сейчас ожидается сигнал от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает уменьшение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро. А решения о выдаче виз будут приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки - до 30 дней).

Также сегодня стало известно о том, что подготовлен проект решения Совета ЕС о подписании визового соглашения с Беларусью.