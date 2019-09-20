2019-09-20T15:27:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Розыск 15-летней девочки продолжается

Она ушла из дома 14 сентября
Ирина ВЕТРОВА
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Девочку ищут уже почти неделю. Фото с сайта: brest.mvd.gov.byДевочку ищут уже почти неделю. Фото с сайта: brest.mvd.gov.by
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15-летнюю девочку из Бреста, которая ушла из дома 14 сентября, до сих пор не удалось найти. Ее зовут Вероника Анорьева. Милиция просит всех, у кого есть информация о ней, сообщить об этом.

Вероника была одета в синие джинсы, черную джинсовую куртку, черную майку с рисунком на груди, черные кроссовки с белой подошвой. На голове - серая кепка с белыми буквами. С собой - розовый рюкзак.

Рост Вероники - 170 см, волосы темно-рыжие ниже плеч.

Если у вас есть информация о девочке, звоните по номеру 102 либо по телефонам: +37529 224-78-83, +37529 792-48-28, 47-91-32.

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