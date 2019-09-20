Сегодня станет известно, кто представит Беларусь на детском "Евровидении-2019"

Выбирать победителя будут телезрители и профессиональное жюри. Фото: tvr.by

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Кто представит нашу страну на детском "Евровидении-2019", узнаем уже совсем скоро.

Как сообщает tvr.by, прямая трансляция национального отборочного тура начнется в пятницу, 20 сентября, в 22.00. Смотреть ее можно будет на сайте Белтелерадиокомпании и на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Выбирать победителя будут телезрители и профессиональное жюри, а его имя озвучат в полночь.

Организаторы позаботились об эффектной картинке шоу, которую создают около 200 световых приборов. Композицию сцены украсят три светодиодных арки.

Поддерживать финалистов во время прямого эфира будут ведущие - стендап-комик Андрей Макаенок и Хелена Мерааи, представительница Беларуси на детском "Евровидении-2017" в Грузии.

Финал детского "Евровидения" пройдет в этом году в Польше.