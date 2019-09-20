2019-09-20T17:58:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичском районе две машины столкнулись лоб в лоб

Оба водителя получили травмы
Ирина ВЕТРОВА
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В аварии пострадали оба водителя. Фото: brest.mvd.gov.byВ аварии пострадали оба водителя. Фото: brest.mvd.gov.by
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Авария случилась 19 сентября около 22.00 в Ляховичском районе. Об этом сообщает brest.mvd.gov.by.

По предварительной информации, 35-летний житель Слуцка на автомобиле «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Сузуки», который двигался навстречу. За рулем машины был 31-летний житель Солигорска.

В результате аварии оба водителя с травмами были доставлены в больницу.

ДТП произошло на 452-м километре автодороги Р43 Кричев - Бобруйск - Ивацевичи.

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