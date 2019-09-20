2019-09-20T17:59:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске семейная пара ограбила дискаунтер

Женщина зашла в магазин, стала класть товары в пакет и прятать под одеждой
Ирина ВЕТРОВА
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Женщину и ее напарника задержали.Женщину и ее напарника задержали.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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18 сентября в милицию обратилась продавец магазина с жалобой на ограбление.

Как сообщает vitebsk.mvd.gov.by, днем в магазин зашла пара - мужчина и женщина. Мужчина остался возле входа, а женщина ушла внутрь, стала осматривать товары и некоторые из них класть к себе в пакет, а другие - прятать под одеждой.

Это заметил охранник и попросил женщину вернуть украденное. Она переложила все в пакет и пошла к выходу. А когда охранник попытался ее остановить, спутник женщины схватил его и удерживал, пока та не убежала. А затем тоже скрылся.

Сотрудникам милиции удалось по горячим следам задержать пару. Это были неработающие супруги в возрасте 40 и 55 лет. Похищенные вещи были возвращены в магазин.

Возбуждено уголовное дело.

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