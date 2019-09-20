Осторожно! В Беларуси появились лжепереписчики

А еще мошенники ходят по квартирам и предлагают установить фильтры для очистки воды

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Накануне переписи населения, которая пройдет в этом году с 4 по 30 октября, жителям Гродно стали звонить по телефонам "специалисты", которые якобы задействованы в этой процедуре. В ходе разговора лжепереписчики пытаются узнать личную информацию, в том числе данные банковских карт, с которых затем пытаются похитить деньги. Об этом сообщает grodno.mvd.gov.by.

Милиция напоминает: перепись населения по телефону не проходит. Переписчик обязан предъявить специальное удостоверение и паспорт Республики Беларусь, у него будет сумка с логотипом переписи и планшет. Если вам позвонили и представились специалистом по переписи - это мошенник.

Кроме того, на этой неделе по домам в Гродно ходили люди, которые предлагали приобрести фильтры для очистки воды якобы со скидкой. Они представлялись сотрудниками компании, действующей по заказу Центра гигиены и эпидемиологии. На самом деле в этих фильтрах нет необходимости, а мошенники пытаются продать их по завышенным ценам.

Если вы столкнулись с такими случаями - звоните по номеру 102.