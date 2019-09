Тысячи человек в США готовятся к штурму секретной «Зоны 51»: правительство в ответ стягивает военных

В пятницу, 20 сентября, в штате Невада жарко. И не только потому, что в этом пустынном штате днем температура поднимается почти до +30 выше ноля. В этот раз накал обеспечивают тысячи людей, которые во что бы то ни стало, намерены проникнуть за колючую проволоку, огораживающую секретную «Зону 51».

«Area 51» – удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс, расположенное на юге штата, примерно в 130 километров от Лас-Вегаса. В начале лета в Facebook появилось сообщество под название «Штурм Зоны 51. Они не смогут остановить нас всех». Изначально шуточная идея, проникнуть в «сумеречную зону» (Прим.: по слухам, на закрытом объекте проводятся исследования и хранятся следы инопланетной жизни и цивилизаций), переросла в идею фикс и обрела грандиозные масштабы.

– На данный момент вирусной идей одержимы более 2 миллионов пользователей в соцсетях. Люди приблизились к американской военной базе. Тем временем правительство США привело армию в состояние боевой готовности. К «Зоне» стягиваются полиция, ФБР, кареты скорой помощи. Власти штата «готовятся к худшему, но рассчитывают на лучшее», – информирует издание Business Insider.

За развитием ситуации следит весь мир. Блогеры ведут прямые трансляции на YouTube, ролик на момент написания статьи посмотрели свыше 3,5 миллиона человек.

Area 51 Live: Storm Area 51, They Can't Stop All of Us.I hope you enjoy the video! Be sure to Subscribe if you're new here! Hello everyone I own a live streaming satellite and I'm willing to use it to help with the document the events that take place on September 20 when the storm area 51 movement will be taking place. We will be filming what we will legally be allowed to film. Might put some area 51 meme compilations in here at some point not really sure. Hopefully we see some aliens ufos and what not as well. Here will will stream the Naruto area 51 raid live. Be sure to become a channel member for exclusive content, emojis, and to support the channel! https://www.youtube.com/channel/UC-WXn1O-0pBlm3zvPu7QfXw/join #area51 #stormarea51 #area51live