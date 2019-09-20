2019-09-20T19:26:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанку на кукурузном поле травмировал комбайн

ЧП произошло в Дзержинском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Во время уборки кукурузы комбайн жаткой наехал и травмировал женщину. Фото: СК.Во время уборки кукурузы комбайн жаткой наехал и травмировал женщину. Фото: СК.
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Несчастный случай произошел в сельхозугодьях агропредприятия Дзержинского района, проинформировали в пресс-службе Следственного Комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Днем в пятницу, 20 сентября, на поле проводилась уборка кукурузы, работал комбайн. По неизвестной причине на уборочном участке очутилась местная жительница, 60-летняя женщина. Судя по всему, комбайнер не заметил сельчанку и травмировал ее жаткой.

– Пострадавшую на кукурузном поле с тяжелыми травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают местные следователи, изымаются предметы, фиксируются следы, проводятся другие проверочные мероприятия. Будут установлены все обстоятельства, приведшие к травмированию, в том числе причины, по которым женщина оказалась на уборочном участке поля, – добавили в пресс-службе.

В СК напомнили, что во время проведения уборочных работ, при которых задействована сельхозтехника, требуется особое внимание и неукоснительное соблюдение техники безопасности. Запрещено нахождение при этом посторонних лиц на участках.

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