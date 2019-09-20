«Зашел и забрал деньги из коробки на столе заведующей»: В Борисове мужчина ограбил магазин

Злоумышленник пришел в маске и перчатках, с инструментами, чтобы проникнуть в магазин. Фото: СК.

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На днях в Борисове произошло ограбление частного магазина, проинформировали в пресс-службе СК.

Неизвестный мужчина ночью 15 сентября пришел в торговый объект местного ООО. У грабителя в рюкзаке были маска, перчатки, молоток, зубило, другой инструмент, чтобы отжать оконную раму. Возможно, грабитель был готов даже и вскрыть сейф, но это не понадобилось…

– Проникнув в магазин, преступник без каких-либо препятствий зашел в один из кабинетов –офис заведующей, и забрал со стола деньги. 1070 белорусских рублей просто лежали в коробке на столе, – пояснили в пресс-службе.

Задержали злоумышленника в тот же день. Сообщается, что преступление совершил безработный ранее многократно судимый за кражи 30-летний борисовчанин. Дома у вора было обнаружено и изъято 10 тысяч рублей.

– Во время следствия было установлено, что магазин не оборудован видеонаблюдением, кабинет заведующей, из которого пропали деньги, был не закрыт, да и деньги просто лежали в коробке на столе. В адрес руководства торгового объекта вынесено представление об устранении выявленных нарушений, который поспособствовали совершению кражи, – добавили в СК.

Фигурант заключен под стражу, его обвиняют в краже совершенной повторно. Проверяется его причастность к другим противоправным действиям.