Видеофакт: В Бресте девочка чудом не попала под машину на «зебре»

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Спешащий водитель ничем не лучше пьяного. И хотя ПДД вроде бы не запрещает во избежание экстренного торможения проехать перекресток, лучше не лихачить. Да и «едва загоревший красный» – это уже повод для штрафа. Тем более, опасно использовать доли секунды, чтобы проскочить, если впереди пешеходный переход. Дети – это те пешеходы, который могут побежать через дорогу, едва мелькнет зеленый человечек.

Вот именно при таких обстоятельствах в Бресте во вторник, 17 сентября, едва не случилось несчастье. Видео инцидента появилось на ютуб-канале WikiLink Интернет-Провайдер.

В тот день на пересечении улиц Сальникова и Махновича едва не произошло серьезное ДТП на «зебре». На видео, снимающей перекресток камеры, видно, как в ожидании зеленого на регулируемом пешеходном переходе собралась толпа – в первых рядах подружки-школьницы. Девочки следят только за светофором для пешеходов и не поворачивают головы влево. В этот же момент, как его называют в сетях, на «желто-красный» мчит водитель легковушки. Доли секунды – загорается зеленый свет, и девочка бежит на дорогу, вдруг она замечает мчащуюся машину, падает назад и ровно перед тем, как на нее уже почти «наезжает» авто подтягивает ноги. ДТП не происходит, машина останавливается, люди выходят на дорогу, девочка поднимается и идет дальше. Убедившись, не выходя из машины, что «пронесло» водитель уезжает.

«Пора наказывать проездунов!», «Девочке повезло – сильный ангел-хранитель!»: единогласны комментаторы под видео. «Вина девочки только в том, что она ребенок. А водители должны такие вещи предугадывать»...