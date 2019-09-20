В Ганцевичах женщина на Renault въехала прямо в магазин

Автоледи не справилась с управлением и заехала в торговый объект. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Покупательница вышла с покупками, села в машину и просто завела ее

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Необычное ДТП произошло в районном центре на Брестчине в пятницу, 20 сентября, проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Днем в Ганцевичах 31-летняя автоледи на легковом «Рено» приехала в местный магазин на улице Матросова. Женщина оставила машину на парковке рядом с торговым объектом, а сама пошла за покупками. Купив необходимые товары, жительница Барановичей вернулась к авто. Она села за руль, завела машину и в одну секунду авто оказалось едва не в торговом зале.

– Легковушка начала движение вперед и произошло столкновение с дверями магазина. В ДТП никто не пострадал, – пояснили в пресс-службе.

Приехавшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции виновница ДТП объяснила, мол, машина сама начала движение и врезалась.

В результате аварии получил механические повреждения автомобиль, повреждены входные двери в торговый объект. Против женщины составлен протокол об админнарушении.