2019-09-21T09:17:10+03:00
Общество
КП Беларусь

1 октября минские пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк

Акция приурочена ко Дню пожилых людей
Алла Белуга
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В условиях зоопарка тигры могут жить до 20 лет. Фото: Минский зоопарк.В условиях зоопарка тигры могут жить до 20 лет. Фото: Минский зоопарк.
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В минском зоопарке в Международный день пожилых людей (1 октября) пройдут бесплатные обзорные экскурсии для пенсионеров. Об этом сообщили на сайте зоопарка.

- Узнать много интересного из мира живой природы, полюбоваться на редчайших животных, птиц, рыб и рептилий, приятно и с пользой провести время! – говорится в анонсе.

Группы обзорных экскурсий будут собираться у главного входа в 11.00, 13.00 и 15.00. По пенсионному удостоверению вход будет бесплатным.

Международный день пожилых людей был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается с 1 октября 1991 года.

Во всем мире в этот день проходят фестивали, ярмарки, конференции и конгрессы, посвященные правам пожилых и их роли в обществе, а фонды устраивают в этот день благотворительные акции.

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