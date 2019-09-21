2019-09-21T10:24:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

Пенсионерке пришла жировка со счетом за холодную воду из колонки в 150 рублей

Коммунальники пересчитали даже кур и собак во дворе. Так на одну курицу положено 1,2 литра в сутки, на собаку – 5 литров.
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративны характер. Источник: pixabay.com.Фото носит иллюстративны характер. Источник: pixabay.com.
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Во время прямой линии к зампредседателю райисполкома обратилась гомельчанка от имени своей матери. Пожилой женщине за холодную воду в деревне недавно выставили счет в … 150 рублей! О ситуации рассказала газета «Чечерский вестник».

Обращение в тот же день было передано в КЖУП «Чечерское» для разбирательства

– Работники предприятия выезжали по адресу и установили, что во дворе есть колонка. Однако прибора учета водоснабжения нет. В доме зарегистрирован 1 человек. На подворье содержатся 10 птиц и собака. В ведении хозяйки есть баня и приусадебный участок, который не зарегистрирован в едином государственном регистре. Согласно акту обследования, фактическая территория участка составляет 20 соток. Зафиксировав все тонкости, можно делать выводы. В коммунальных расчетах погрешностей нет. Сумма для оплаты правильная. Женщине придется заплатить за холодную воду около 150 рублей, – поясняет руководитель КЖУП Павел Макаревич.

Учитывая, что счетчика воды у женщины не было, расчет потребляемой воды за июнь-июль ей произвели исходя из нормы для такой площади, а не из фактических показаний.

Руководитель также пояснил, что нормы на водопотребление утверждены решением Гомельского облисполкома. Согласно документу, норма из дворовых колонок и кранов – 5 литров в сутки на 1 метр квадратный. Полив приусадебного участка взимается с 15 мая по 31 июля. Что касается содержания животных на личном подворье, то на 1 птицу положено 1,2 литра в сутки, собаку – 5 литров в сутки. Норма на одного проживающего – 50 литров в сутки, на баню – 1,2 м3 в месяц. Надо отметить, что плата за услуги водоснабжения и канализации с граждан, проживающих в домах, не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, взимается по установленным нормам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. С 1 января этот тариф установлен в размере 0,9367 рубля на один метр кубический.

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