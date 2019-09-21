КП Беларусь
Из-за курения - ожоги и полностью сгоревший дом
Одинокий сельчанин находится в больнице
Фото с места происшествия: gomel.mchs.gov.by.
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20 сентября 2019 в 18-46 в службу спасения по телефону сообщили о пожаре в жилом доме по адресу: Мозырский р-н, д. Махновичи, ул. Ленинская. О происшествии сообщают в МЧС.
К приезду спасателей дом полностью охвачен огнем, одинокий хозяин 62 лет сидел рядом с ним. Дом был деревянный с проведенным электричеством.
Через час хозяин дома обратился к медикам и его с ожогами увезли в УЗ«Мозырская центральная городская больница №1».
В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены стены, имущество внутри дома.
Предварительная версия причины пожары – неосторожное обращение с огнем при курении.