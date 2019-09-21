2019-09-21T11:08:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за курения - ожоги и полностью сгоревший дом

Одинокий сельчанин находится в больнице
АЛЛА Белуга
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Фото с места происшествия: gomel.mchs.gov.by.Фото с места происшествия: gomel.mchs.gov.by.
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20 сентября 2019 в 18-46 в службу спасения по телефону сообщили о пожаре в жилом доме по адресу: Мозырский р-н, д. Махновичи, ул. Ленинская. О происшествии сообщают в МЧС.

К приезду спасателей дом полностью охвачен огнем, одинокий хозяин 62 лет сидел рядом с ним. Дом был деревянный с проведенным электричеством.

Через час хозяин дома обратился к медикам и его с ожогами увезли в УЗ«Мозырская центральная городская больница №1».

В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены стены, имущество внутри дома.

Предварительная версия причины пожары – неосторожное обращение с огнем при курении.

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