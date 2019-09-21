Пенсионерка получила ожоги 93% тела

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Под Кричевом в Могилевской области пенсионерка получила ожоги более 90% тела, сообщает МЧС.

20 сентября в 13.37 спасателям поступило сообщение о пожаре в сарае на территории частного дома в деревне Хатиловичи. Женщина 66 лет получила ожоги 93% тела и была госпитализирована в Кричевскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Ее жизнь под угрозой.

Пожар уничтожил кровлю, повредил стены сарая и имущество. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.