2019-09-21T12:00:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерка получила ожоги 93% тела

Причина - неостророжное обращение с огнем в сарае
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративны характер. Источник: pixabay.com.Фото носит иллюстративны характер. Источник: pixabay.com.
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Под Кричевом в Могилевской области пенсионерка получила ожоги более 90% тела, сообщает МЧС.

20 сентября в 13.37 спасателям поступило сообщение о пожаре в сарае на территории частного дома в деревне Хатиловичи. Женщина 66 лет получила ожоги 93% тела и была госпитализирована в Кричевскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Ее жизнь под угрозой.

Пожар уничтожил кровлю, повредил стены сарая и имущество. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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