2019-09-21T13:17:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды на ближайшие пару дней: от +20 до заморозков

Встречайте на улицах одновременно людей в куртках и майках
Алла Белуга
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Оранжевым уровнем белорусов уже не запугаешь, поэтому просто доставайте из шкафа теплые куртки - настала настоящая холодная и мокрая осень. А вот жителям Бреста и Гомеля пока утепляться рано - в выходные ожидается +20 градусов тепла.

В Беларуси в воскресенье 22 сентября ожидается облачная с прояснениями погода и усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем по территории страны пройдут кратковременные дожди, ветер будет прохладный и порывистый, местами по восточной половине страны - сильный порывистый.

Температура воздуха ночью - от 6 до 12 градусов тепла. А вот днем температура будет очень колебаться - от 9 до 20 градусов в разных районах страны.

Ночью 23 и 24 сентября на большей части страны ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

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