"Берут 0,5 рублей!". Житель Бреста пожаловался на платный туалет в магазине

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Житель Бреста пожаловался на платный туалет в магазине. Об этом пишет группа «Онлайн Брест» в соцсетях.

- Платный туалет в магазине - это нормально? Берут 0,5 рублей! На старые деньги получается 5000 рублей, - возмущен читатель.

Читатели разделились на два лагеря: одни говорят, что туалеты и так везде платные, другие – что они бесплатные. «В ЦУМе 50 копеек», «Не нравится – ходите со своим горшком», - возмущаются люди.

А что на самом деле? Вопросом туалетов в магазинах озаботился Минздрав еще в 2015 году. Согласно выпущенному тогда же постановлению, все крупные торговые объекты должны быть оборудованы туалетами. Платными или бесплатными - на усмотрение руководства. Но это для тех магазинов, которые проектируются или строятся. Объекты, которые уже работают, вообще не обязаны достраивать туалеты. Но если туалета в магазине нет – посетителя обязаны пустить в служебный.