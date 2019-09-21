С нового года подъезды будут убирать по-новому

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РаботникиЖКХ с недавних пор освоили не только веник и совок, но и более продвинутые способы уборки. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости». Например, в Заводском районе большинство ЖЭУ обзавелись пылесосами и перешли на бригадный метод: группа рабочих обслуживает определенное количество подъездов и успевает пропылесосить и вымыть их все за месяц. Кроме того, в обязанности рабочих входит ежедневное подметание лестничной клетки первого этажа и ступенек на ней, а также убора кабины лифта.

— Первый этаж больше остальных нуждается в частой уборке, — объясняет заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства Валентина Барковская. — Ходят все, к тому же именно здесь находятся почтовые ящики, которые регулярно пополняются рекламными листовками, буклетами, визитками, впоследствии оказывающимися на полу. Поэтому решили попробовать убирать на первом этаже чаще. Эксперимент удался: в подъездах стало чище, о чем говорит уменьшение количества жалоб от жителей. На ежедневную сухую уборку на первомм этаже в качестве эксперимента перешли в ЖЭУ некоторых других районов, также сократив количество влажных и сухих уборок на остальных этажах.

Однако пока такую практику применяют не везде. Конкурсы по выбору организаций по уборке мест общего пользования проводили в начале года, в договорах с ними прописаны еще старые требования. Когда состоятся торги по выбору подрядчиков на 2020 год, ежедневная это будет обязательным условием.