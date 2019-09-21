Хотите вспахать картошку? Не забудьте заплать налог

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В связи с началом осенних полевых работ ИМНС по Брестской области рассказала, что оказание услуг населению по выращиванию и уборке картофеля, а также вспахивание огородов может осуществляться физлицами без регистрации как ИП. Но единый налог заплатить за это все равно придется.

Если вы планируете зарабатывать распашкой картофеля или выращиванием других овощей-фруктов – в налоговой напоминают, что до начала такой деятельности нужно подать им уведомление с указанием вида деятельности, формы оказания услуги, периода и места осуществления деятельности.

На основании поданного уведомления вам рассчитают сумму единого налога. Например, для физлиц в Брестской области установлены следующие ставки:

Брест – 16,89 руб. Барановичи и Пинск – 16,00 руб. другие населенные пункты – 11,26 руб.