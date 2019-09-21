2019-09-21T17:26:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

Автомобильное топливо дорожает с 22 сентября

Объяснили это ослаблением рубля, ростом цен на нефть и налоговым маневром
Алла Белуга
Поделиться:
Как обычно, плюс одна копейка к цене.Как обычно, плюс одна копейка к цене.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Очередное подорожание анонсировала пресс-служба Белнефтехима. Объяснили это ослаблением рубля, росто цен на нефть и налоговым маневром.

- В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты, - говорится в сообщении.

С 22 сентября розничные цены на автозаправках увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24