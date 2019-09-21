Автомобильное топливо дорожает с 22 сентября

Как обычно, плюс одна копейка к цене. Фото: Иван ВИСЛОВ

Объяснили это ослаблением рубля, ростом цен на нефть и налоговым маневром

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Очередное подорожание анонсировала пресс-служба Белнефтехима. Объяснили это ослаблением рубля, росто цен на нефть и налоговым маневром.

- В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты, - говорится в сообщении.

С 22 сентября розничные цены на автозаправках увеличиваются на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.