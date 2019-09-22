Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
По данным источника газеты The Telegraph, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.
Собеседник издания подчеркнул, что полученная WADA информация о российских атлетах могла быть изменена. Более того, этими данными манипулировали последние полтора года, чтобы скрыть историческое употребление запрещённых препаратов российскими спортсменами.
Отмечается, что в ближайшие два месяца могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.
Если информация о том, что представленные данные были изменены, подтвердится, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020, — сообщает британское издание.
Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA о сложившейся ситуации на заседании в Токио на следующей неделе.
- Материалы и заметки СМИ мы никогда не комментировали и делать это не собираемся, потому что всегда отталкиваемся только от официальной информации, - цитирует ТАСС пресс-секретаря Олимпийского комитета России Константина Выборнова.