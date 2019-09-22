2019-09-22T13:36:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

Это связано с подозрениями в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство в 2019 году
Григорий ГРИБОВ
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Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020. Фото: РИА Новости.Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020. Фото: РИА Новости.
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По данным источника газеты The Telegraph, Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в фальсификации данных перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.

Собеседник издания подчеркнул, что полученная WADA информация о российских атлетах могла быть изменена. Более того, этими данными манипулировали последние полтора года, чтобы скрыть историческое употребление запрещённых препаратов российскими спортсменами.

Отмечается, что в ближайшие два месяца могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

Если информация о том, что представленные данные были изменены, подтвердится, это может привести к тому, что российские спортсмены будут исключены из Олимпиады-2020, — сообщает британское издание.

Комитет по соответствию проинформирует исполком WADA о сложившейся ситуации на заседании в Токио на следующей неделе.

- Материалы и заметки СМИ мы никогда не комментировали и делать это не собираемся, потому что всегда отталкиваемся только от официальной информации, - цитирует ТАСС пресс-секретаря Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

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