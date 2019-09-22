В Беларуси готовят реформу системы образования?

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На последнем заседании общественно-консультативного совета (ОКС) при Министерстве образования было заявлено о возможных реформах. Об этом в фейсбуке написал репетитор, член ОКС при Минобре Андрей Григорьев. По его словам она включает 10 основных пунктов.

В первом пункте шла речь вот о чем: в 10 и 11 классы хотят брать только тех, у кого общий балл не ниже 7 или 8, за исключением «аграрных» классов.

Второй пункт предполагает итоговую аттестацию в виде общего школьного экзамена. Планируется забрать два выпускных экзамена объединив их с ЦТ. Это значит, что вместе с аттестатом будут выдавать сертификаты для поступления в вузы.

Третьим пунктом предусмотрено вот что: после 9 класса вместо диктанта будет письменное изложение по математике и истории.

В четвертом пункте говорится о возможном обязательном сочинении после 11 класса.

Пятый пункт: возможны внутренние дополнительные экзамены в вузах.

В шестом идет речь о полной свободе преподавателей по поводу количества домашнего задания.

Седьмой пункт: в связи с недавними инцидентами, в школах хотят добавить предмет по кризисной психологии в педвузах.

В девятом пункте говорится о том, что в планах создать этический кодекс педагога.

Десятый пункт: данная реформа рассчитана на четыре года.