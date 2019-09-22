2019-09-22T17:14:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В понедельник в Беларуси ожидаются первые заморозки

Переменная облачность и заморозки на большей части территории Беларуси ожидаются 23 сентября, сообщает Белгидромет
Григорий ГРИБОВ
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Завтра в Беларуси ожидаются первые заморозки.Завтра в Беларуси ожидаются первые заморозки.
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В понедельник, 23 сентября, осадков преимущественно не ожидается, только ночью местами в юго-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер – северный, северо-восточный умеренный.

Ночью почти на всей территории Беларуси прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градусов выше нуля, по юго-западу будет теплее всего – до 8 градусов. В середине дня температура воздуха может достигать 9-15 градусов тепла.

В Минске дневная температура не превысит 10 градусов и постепенно начнет снижаться в последующие дни. Незначительное потепление ожидается только ближе к следующим выходным.

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