Анна Бонд решила побороться за депутатское кресло

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Как заявила телеведущая и блогер Анна Банд в своем фейсбуке, она уже «с легкостью собрала необходимое количество подписей и будет выдвигать свою кандидатуру на Парламентские выборы – 2019». Вот ее предвыборное обращение к избирателями:

- Уважаемые жители Шабановского избирательного округа! Я выражаю искреннюю благодарность за доверие, которое Вы оказали мне, поставив свои подписи в поддержку моей кандидатуры. Сегодня я обращаюсь к Вам со своей предвыборной программой, в основу которой лег мой жизненный и цирковой опыт, а также проблемы и предложения, озвученные жителями округа в процессе сбора подписей. Итак…

Для жителей округа я буду добиваться: 1. Каждой белке (самке человека) орешков (самцов человека) в достаточном количестве; 2. Выделения средств для подготовки каждого жителя округа к участию в Межконтинентальном заплыве через Босфор; 3. Всем «реальным пацанам» по достаточному количеству продукции пивоваренной компании «Балтика» и семечек подсолнечника; 4. Проведения праздника грузинской культуры Тбилисоба еженедельно, своими силами, но за счёт Посольства Грузии в нашей стране; 5. Обучение подрастающего поколения базовым знаниям по выбору: Тайский бокс, Гимнастика, Вокал (педагог по всем направлениям Виталий Гурков).

Для граждан страны я буду добиваться: 1. Правило о недопущении письменных речей строго соблюдается в британском Парламенте. Оно должно соблюдаться и в нашем Парламенте . 2. Что касается всех, должно быть одобрено всеми. 3. Сила Парламента проявляется не столько в том, что он может сделать, сколько в том, чему он может помешать. 4. Чтобы женщин в Парламенте было больше. Тогда они будут не так заметны.

Цирковая и депутатская практика показали определенную схожесть - ожидания зрителей в цирке и жителей округа едины. Поэтому главный принцип моей работы – Правление народа, волей народа, для блага народа.