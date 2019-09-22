В РПЦ посоветовали бить детей «по роже» за мат

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику

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- Это очень просто, - заявил он, отвечая на вопрос воспитанников детского дома «Павлин». Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался:

- Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается, - цитирует священника Интерфакс.

По мнению священника, это эффективный способ, но лучше обойтись без него – «когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие» к тому, чтобы разговаривать нецензурно.

- Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно, - пошутил отец Димитрий.

Глава патриаршей комиссии призвал подростков отказаться от матерщины. - Мат - это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии! - сказал священник. Поэтому, считает он, «лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, - только могут все портить». По мнению отца Димитрия, «ругаться - это любой болван может, это не трудно», а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее.