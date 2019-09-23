«Ни один вопрос не останется без ответа». 23 сентября МИД расскажет об удешевлении виз в прямом эфире

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Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщает: 23 сентября специалисты ведомства ответят на все вопросы о визовом соглашении. В 15.00 представители консульского управления МИДа проведут прямую трансляцию и ответят на вопросы, которые получили в Фейсбуке. Сейчас под постом в Фейсбуке больше 10 вопросов. Вот некоторые из них:

- Хотелось бы узнать не только про выгоду для белорусов, но и что хочет за это Евросоюз и какие обязательства с нашей стороны перед ЕС при подписании данного соглашения, включая репатриацию?

- Что кроме снижения стоимости и сроков выдачи подразумевает соглашение об упрощении визового режима? В частности, будет ли сокращен перечень документов для подачи на визу? Предусмотрены ли шаги по дальнейшей либерализации сторонами визового режима? Допустим, отмена виз или пошлины за их получение.