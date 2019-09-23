2019-09-23T11:14:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Виды на отдых: сентябрьская выставка «Турбизнес-2019» в Минске

По окончании летнего туристического сезона многие белорусские любители путешествий гадают: подорожают ли туры в ближайшее время, а если подорожают, то насколько? И есть ли в нашей стране резервы для удешевления организованного отдыха?
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Вопросы не праздные: слишком много событий произошло после весеннего минского профильного выставочного форума «Отдых» - главного весеннего туристического события страны. А впереди осень - самое время готовиться к новогодне-рождественским каникулам и строить планы на более отдаленное будущее…

Искать ответы на перечисленные выше вопросы, без сомнения, будут экспоненты и посетители 26-й Международной туристской выставки «Турбизнес-2019», которая пройдет в Минске с 25 по 27 сентября. Тем для обсуждения предостаточно. Во-первых, новые правила игры на рынке после принятия обновленного закона «О туризме». Многие турфирмы уже озвучивали прогнозы: мол, если документ будет принят в его нынешнем виде, то это приведет к удорожанию турпакетов - уж больно увеличится нагрузка на продавцов туров.

Приятных новостей за последние месяцы тоже немало. Например, число туристов, приехавших в Беларусь по безвизовому режиму, в январе - июле составило около 174 тысяч - на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И их станет еще больше после того, как в полную силу начнет работать объединенная безвизовая туристическая зона Брестской и Гродненской областей. В департаменте по туризму Минспорта недавно озвучили предложение выделить туризм в отдельную отрасль экономики. Это позволит более четко выстраивать экономическую политику.

Многих порадовала новость о планах венгерского лоукостера Wizz Air открыть прямые рейсы в Минск в следующем году. А под занавес лета появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба России ведет переговоры с белорусскими и казахстанскими партнерами о создании лоукостеров, чтобы повысить конкуренцию в низкобюджетном сегменте авиаперелетов…

Развивается не только въездной, но и внутренний туризм. Отчасти благодаря завершившимся II Европейским играм в Минске, подготовка к которым, в том числе и в сфере гостеприимства, в свое время велась долго и кропотливо. Гости разъехались, и у наших путешественников появилась возможность прокатиться по новым маршрутам. Без сомнения, многие направления из последних наработок будут представлены и на сентябрьской выставке «Турбизнес-2019».

Выставка будет проходить с 25 по 27 сентября

Выставка будет проходить с 25 по 27 сентября

Выставка «Турбизнес» - традиционное место встречи деловых людей, работающих в сфере оказания туристских услуг. За четверть века сложился состав постоянных участников, представляющих крупнейшие туристические фирмы нашей страны и зарубежья. В 2018 году в тематическом форуме приняли участие 100 фирм из 12 стран мира. Программа выставки еще верстается, но уже известно, что она будет предусматривать презентации, круглые столы и семинары.

Тематика выставки, как всегда, обширна: въездной и выездной, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм, презентация услуг туроператоров и турагентов, транспортных компаний, гостиниц. В экспозиции будет также спортивное и туристическое снаряжение, оборудование и одежда. Будут затронуты темы подготовки туристических кадров, страхования и безопасности.

Выставка будет проходить с 25 по 27 сентября по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 14.

Контакты для желающих участвовать в экспозиции:

тел./факс:(+375 17) 334-11-92;

GSM (+375 29) 887-95-73.

E-mail: tourfair@belexpo.by

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