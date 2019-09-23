В Беларуси хотят ужесточить ответственность за пьяную езду

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Сейчас если тест показывает больше 0,3 промилле в крови - штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1275 до 2550 рублей) и лишение прав на три года. Если больше 0,8 промилле алкоголя, то и штраф, и срок лишения водительских прав будет больше.

- МВД выступает инициатором ужесточения ответственности в части дифференцирования состояния водителя. Предполагается, что в пределах 0,3 - 0,8 промилле останется ответственность, которая действует сегодня; если 0,8 и больше, то штраф уже будет составлять 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения сроком на 5 лет, - сказал в эфире телеканала СТВ официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.