Африканца, который откусил новополочанину подбородок, депортировали из Беларуси

Молодой человек подрался с прохожим, который заступился за его спутницу

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Конфликт произошел в июле этого года. Двое студентов из Конго и белоруска гуляли по Новополоцку. Они поругались, за женщину вступился местный житель - молодые люди подрались. Студент Полоцкого государственного университета в драке откусил подбородок новополочанину. Молодого человека депортировали из Беларуси в рамках кампании "Нелегал-2019" . Об этом газете "Новополоцк сегодня" рассказала временно исполняющая обязанности начальника ОГиМ Новополоцкого ГОВД Ольга Аржаник.

- Во время проведения мероприятий основное внимание уделялось профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, а также активизировалась работа по усилению контроля за пребыванием на территории Республики Беларусь иностранцев и их своевременным убытием из Республики Беларусь, - рассказала о кампании Ольга Аржаник.