"Время секонд хэнд". Книга Светланы Алексиевич попала в тройку лучших книг в мире

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«Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич оказалось на третьем месте топа из 100 книг. Второе место у книги «Галаад» Мэрилин Робинсон, а лучшей книгой столетия назвали «Волчий зал» Дамы Хилари.

- Нобелевский лауреат из Беларуси тысячи часов записывала истории обычных людей, чтобы воссоздать эту устную историю Советского Союза и его развала, - описывают книгу Светланы Алексиевич. - Писатели, официанты, врачи, солдаты, бывшие кремлевские аппаратчики, выжившие в ГУЛАГе, - для каждого находится место, чтобы высказаться, поделиться своим гневом, рассказать о предательстве и выразить свои опасения из-за перехода к капитализму. Незабываемая книга - одновременно и акт катарсиса, и глубокая демонстрация сочувствия.