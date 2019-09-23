2019-09-23T12:02:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси снизят таможенную пошлину на посылки из-за границы с 2020 года

До 15% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса с превышения
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В настоящее время в странах ЕАЭС действуют лимиты на беспошлинный ввоз товаров в 500 евро и 31 килограмм в месяц. Эти нормы касаются и разовых посылок. Каждая из стран ЕАЭС может ужесточить нормы - в Беларуси так и случилось. Лимиты беспошлинного ввоза сейчас 200 евро и 31 килограмм в месяц и не больше 10 кг за посылку и не дороже 22 евро.

С 1 января 2020 года таможенная пошлина в ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, будет снижена до 15% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса с превышения. Это предусмотрено решением Евразийской экономической комиссии по поэтапному сокращению норм.

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