2019-09-23T12:46:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Что построят в Минске на берегу Свислочи?

В Центральном районе появится новый жилой комплекс. Цена квадрата - от $1300
Ирина ВЕТРОВА
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В новом жилом комплексе поселятся 6,5 тысячи человек.В новом жилом комплексе поселятся 6,5 тысячи человек.
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В Минске идет строительство нового жилого комплекса «Левада» - многоквартирных домов класса комфорт от 4 до 9 этажей и двух общественно-деловых центров. Всего здесь поселится 6,5 тысячи человек, а сдадут объект к 2030 году. Застройщик комплекса - компания «Айрон».

Площадь квартир в «Леваде» - от 33 до 100 квадратных метров. В них будут предусмотрены панорамные окна и высокие потолки от 2,7 метра. На верхних этажах будут расположены квартиры с собственными террасами. Входы в подъезды, расположенные с внешней стороны домов, будут иметь сквозные проходы во внутренний двор.

На минус первом этаже, куда можно попасть на лифте, разместятся кладовые помещения и места для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи домов будут нежилыми - там расположатся образовательные центры, спортивные залы, кофейни и фермерские лавки. Предусмотрена многоуровневая система безопасности с контролем доступа посторонних и круглосуточным видеонаблюдением, а также наземная стоянка.

Дома будут в окружении природы - неподалеку находятся парк Победы, водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро. В шаговой доступности - река Свислочь. Именно поэтому новый комплекс и получил название «Левада», что означает «участок речной долины, усаженный деревьями».

По проекту детального планирования города предусмотрено строительство школы и детского садика, а также расширение улицы Нововиленской.

Продажи квартир в «Леваде» уже начались. Стартовая цена квадратного метра - от $1300 до $1530, на видовые квартиры на последнем этаже и квартиры с террасами - $2000.

Так будет выглядеть фасад жилого комплекса.

Так будет выглядеть фасад жилого комплекса.

Жилой комплекс сдадут к 2030 году.

Жилой комплекс сдадут к 2030 году.

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