Фотофакт: Белорусские спасатели и энергетики участвуют во флешмобе «Тетрис челлендж»

Сотрудники экстренных служб всего мира показывают свой инвентарь в «разобранном» виде

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К флешмобу присоединились сотрудники экстренных служб со всего мира: спасатели, скорая помощь, военные, полицейские... Белорусы тоже не остались в стороне от всемирного тренда!

Вот что получилось у наших спасателей! К челленджу подключился аварийно-спасательный отряда на объектах Минского метрополитена. Начинку своего служебного автомобиля показала служба химической и радиационной защиты.

Служба химзащиты из Минска. Фото: mchs.gov.by

В челлендже участвуют пожарные из аварийно-спасательной части №6 Центрального района Минска. Они разложили инвентарь автомобиля быстрого реагирования и оснащение для спасения на водах.

Служба спасения на водах из Минска. Фото: mchs.gov.by

Начинка автомобиля оперативного назначения МЧС Беларуси. Фото: mchs.gov.by

А это - тетрис челлендж от Березовского райотдела по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели Брестской области участвуют в тетрис челлендж. Фото: brest.mchs.gov.by

Одними из первых в тетрис челлендж в нашей стране вовлеклись энергетики «Белэнерго», а именно филиал «Минские кабельные сети».

Тетрис челлендж от белорусских энергетиков. Фото: Instagram «Минские кабельные сети»

Флешмоб 1 сентября 2019 запустили полицейские Цюриха. Швейцарцы разложили инвентарь из служебного автомобиля, легли рядом с ним сами и сфотографировали это сверху. Получилось похоже на фигурки из тетриса, которые складываются одна к одной. Фотографию опубликовали в соцсетях с хэштегом #tetrischallenge.