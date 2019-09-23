Когда включат отопление в Минске в 2019 году: отопительный сезон начинается 23 сентября

В Минске в детсадах, школах и больницах включают отопление уже сегодня. А до конца сентября батареи должны быть теплыми во всех домах

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Отопительный сезон начинается в 3 этапа. Сначала отопление включают в больницах и поликлиниках, объектах соцобеспечения, школах и садах, музеях, госархивах и библиотеках. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10°С и ниже.

- С утра начали включать отопление в объектах социальной сферы. Нужно понимать, что это процесс не одномоментный, но он уже идет. С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде, - рассказал агентству "Минск-Новости" заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. - Согласно регламенту, подключить все дома мы должны в 5-дневный срок. Ставим перед собой задачу сделать это как можно быстрее, однако будем действовать постепенно, чтобы максимально исключить аварийные ситуации.

Когда среднесуточная температура в течение 5 суток +8°C и ниже тепло подается в жилфонд, общежития, гостиницы, учебные учреждения, бассейны, общегородские бани, театры. Третья очередь - общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты.