В Полоцке бесправник сбил двух девочек-подростков

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 21 сентября на улице Бабушкина в Полоцке. Водитель легковушки, у которого не было водительского удостоверения, обгонял машину и наехал на двух 14-летних девочек.

- В результате ДТП школьницы получили травмы и были госпитализированы в отделение реанимации больницы, - говорят в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома, цитирует belta.by.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем лицами, которые не имеют водительских прав, наказывается штрафом от 5 до 50 базовых величин (от 127,5 до 1275 рублей).