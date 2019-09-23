2019-09-23T15:21:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, а минимум»

И этот минимум работодатели должны обеспечить. Остальное - в руках белорусов
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко принял 23 сентября с докладом Председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Александр Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников.

- Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на Br1 тыс. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, - цитирует президента пресс-служба. - Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли.

Президент добавил, что тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, этот тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, все остальное - в руках самих граждан.

- Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать, - сказал президент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Полоцке бесправник сбил двух девочек-подростков
Когда включат отопление в Минске в 2019 году: отопительный сезон начинается 23 сентября
Фотофакт: Белорусские спасатели и энергетики участвуют во флешмобе «Тетрис челлендж»
Что построят в Минске на берегу Свислочи?
В Беларуси снизят таможенную пошлину на посылки из-за границы с 2020 года
"Время секонд хэнд". Книга Светланы Алексиевич попала в тройку лучших книг в мире
Африканца, который откусил новополочанину подбородок, депортировали из Беларуси
В Беларуси хотят ужесточить ответственность за пьяную езду
Виды на отдых: сентябрьская выставка «Турбизнес-2019» в Минске
«Ни один вопрос не останется без ответа». 23 сентября МИД расскажет об удешевлении виз в прямом эфире
В РПЦ посоветовали бить детей «по роже» за мат
Анна Бонд решила побороться за депутатское кресло
В понедельник в Беларуси ожидаются первые заморозки
В Беларуси готовят реформу системы образования?
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
В парламенте пьют за Лукашенко стоя. Один депутат не смог встать
Таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы снизят
Автомобильное топливо дорожает с 22 сентября
Хотите вспахать картошку? Не забудьте заплатить налог
С нового года подъезды будут убирать по-новому
"Берут 0,5 рубля!" Житель Бреста пожаловался на платный туалет в магазине
Прогноз погоды на ближайшие пару дней: от +20 до заморозков
Пенсионерка получила ожоги 93% тела
Из-за курения - ожоги и полностью сгоревший дом
Пенсионерке пришла жировка со счетом за холодную воду из колонки в 150 рублей
1 октября минские пенсионеры смогут бесплатно сходить в зоопарк
В Ганцевичах женщина на Renault въехала прямо в магазин
Молодечненец убил, снимая на мобильник, 64-летнего пенсионера и отправил видео своей девушке