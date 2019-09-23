Александр Лукашенко: «Тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, а минимум»

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Александр Лукашенко принял 23 сентября с докладом Председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Александр Лукашенко обратил внимание на оплату труда низкооплачиваемых работников.

- Я посмотрел по Орше: хорошо, что вы к концу года в среднем хотя бы выйдите на Br1 тыс. Но надо видеть, что в Госкомвоенпроме есть низкооплачиваемые работники, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги, - цитирует президента пресс-служба. - Нет, сегодня надо напрягаться, мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли.

Президент добавил, что тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, этот тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить, все остальное - в руках самих граждан.

- Но вот этот минимум, эту подушку безопасности для людей мы должны создать, - сказал президент.