2019-09-23T16:05:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Тело мужчины обнаружили на высоте почти пять тысяч метров
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

О пропаже 62-летнего белорусского альпиниста сообщил в МЧС России его сын вечером 18 сентября. Мужчина направлялся на восточную вершину горы и не вышел на связь в то время, как договорились. Его искали спасатели на вертолете.

- На северной стороне Эльбруса обнаружили тело пропавшего альпиниста из Беларуси. Нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скал Ленца, на высоте около 4,7 тыс. м, сейчас его транспортируют вниз, - рассказал belta.by начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Сморгони женщина так избила сожителя, что у него наступила кома
В Беларуси весь городской транспорт станет электрическим
Пугачева получила от Лукашенко орден Дружбы народов
Подростка-эксгибициониста задержали в Солигорске
Видеофакт. На Немиге пьяный порезал колесо милицейской машины
Безработный витебчанин хранил в машине почти 70 граммов психотропов
Погода 24 сентября в Минске: ночью заморозки до 4 градусов
В Калинковичах в кулинарии магазина готовили салаты работники, зараженные сальмонеллезом
Александр Лукашенко: «Тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, а минимум»
В Полоцке бесправник сбил двух девочек-подростков
Когда включат отопление в Минске в 2019 году: отопительный сезон начинается 23 сентября
Фотофакт: Белорусские спасатели и энергетики участвуют во флешмобе «Тетрис челлендж»
Что построят в Минске на берегу Свислочи?
В Беларуси снизят таможенную пошлину на посылки из-за границы с 2020 года
"Время секонд хэнд". Книга Светланы Алексиевич попала в тройку лучших книг в мире
Африканца, который откусил новополочанину подбородок, депортировали из Беларуси
В Беларуси хотят ужесточить ответственность за пьяную езду