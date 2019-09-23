Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Тело мужчины обнаружили на высоте почти пять тысяч метров

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О пропаже 62-летнего белорусского альпиниста сообщил в МЧС России его сын вечером 18 сентября. Мужчина направлялся на восточную вершину горы и не вышел на связь в то время, как договорились. Его искали спасатели на вертолете.

- На северной стороне Эльбруса обнаружили тело пропавшего альпиниста из Беларуси. Нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скал Ленца, на высоте около 4,7 тыс. м, сейчас его транспортируют вниз, - рассказал belta.by начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.