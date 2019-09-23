В Калинковичах в кулинарии магазина готовили салаты работники, зараженные сальмонеллезом

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9 сентября в Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу отец и сын. Они рассказали, что недавно ели салат и курицу-гриль из магазина.

- В ходе расследования санитарно-эпидемиологической службой в магазине установлены нарушения в технологии приготовления салатов, качестве проведения уборки. А при лабораторном обследовании персонала были выявлены больные сальмонеллезом, а также носители этого инфекционного заболевания, - рассказала "Гомельской правде" заведующий отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова. - Работа цеха по производству полуфабрикатов приостановлена. Администрация торгового объекта привлечена к административной ответственности.