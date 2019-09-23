2019-09-23T17:32:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода 24 сентября в Минске: ночью заморозки до 4 градусов

А днем максимальная температура - 16 градусов тепла
Настасья КОРСАК
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В этом году бабье лето в сентябре ждать не приходитсяВ этом году бабье лето в сентябре ждать не приходитсяФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси резко похолодало, до конца сентября даже обещают везде включить отопление.

Во вторник, 24 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ночью во многих районах страны ожидаются заморозки до 4 градусов, а местами температура воздуха будет 1 - 4 градуса выше нуля. Днем ожидается 8 - 14 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 16 градусов. Погоду передает Белгидромет.

В среду, 25 сентября, тоже осадков практически не ожидается. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 3, местами температура воздуха составит 1 - 6 градусов выше нуля. Днем будет 8 - 15 градусов тепла, по юго-западу - плюс 16 - 17.

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