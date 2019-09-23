2019-09-23T18:23:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Безработный витебчанин хранил в машине почти 70 граммов психотропов

Мужчину задержали, наркотики изъяли
Надежда БУТОВИЧ
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Проверяется причастность фигуранта к торговле наркотиками в областном центре и регионе.Проверяется причастность фигуранта к торговле наркотиками в областном центре и регионе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На днях правоохранители Витебска с поличным задержали 28-летнего наркокурьера, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

Оперативникам удалось выяснить, что безработный витебчанин может быть причастен к торговле наркотиками в регионе. Задержали молодого человека 19 сентября рядом с его домом.

– В машине безработного фигуранта находились многочисленные свертки с тщательно упакованным порошком, а также веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в нескольких свертках находится крайне опасный наркотик – пара-метилэфедрон, общим весом 8,5 грамма. В других «закладках» было 60 граммов гашиша, – пояснили в пресс-службе.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотических средств. На данный момент, правоохранители проверяют информацию о причастности мужчины к распространению «веществ» в Витебске и области.

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