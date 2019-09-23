2019-09-23T19:00:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. На Немиге пьяный порезал колесо милицейской машины

Злоумышленника и преступление заснял видеорегистратор
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчину задержали в кафе рядом с местом преступления. Фото: стоп-кадр.Мужчину задержали в кафе рядом с местом преступления. Фото: стоп-кадр.
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Происшествие со служебной машиной Департамента охраны в Минске случилось в воскресенье, 22 сентября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Вечером, прибыв по вызову на улицу Немига, где сработала охранная сигнализация в продмаге, сотрудники Депохраны припарковали служебный автомобиль рядом с обочиной. Пока правоохранители проверяли причину срабатывания сигнализации неизвестный подошел к авто с ножом и разрезал шину правого переднего колеса, а затем убежал.

Обнаружив авто поврежденным, милиционеры на месте изучили запись видеорегистратора. Злоумышленник в черной куртке и приметных белых брюках нашелся недалеко от места преступления: подвыпивший мужчина сидел в одном из ближайших кафе.

Подозреваемого для дальнейших разбирательств передали следователям Центральной райуправления. Им оказался 24-летний житель Витебщины. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве. Задержанный помещен в ИВС, – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что на ежесуточном дежурстве в Беларуси находится 630 групп задержания Департамента охраны МВД. Только на неделе с 16 по 22 сентября группы задержания отреагировали примерно на 12 тысяч вызовов о преступлениях и ЧП, на срабатывание сигнализаций. За неделю раскрыто четыре тяжких телесных повреждения, десяток краж и два десятка грабежей, 8 хулиганств и два автоугона.

Задержан мужчина, порезавший колесо в милицейском авто.

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