Подростка-эксгибициониста задержали в Солигорске

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О ЧП, которое произошло в районном центре в начале осени, ресурс «Лидер-пресс» проинформировали в Солигорском РОВД.

В милицию, 10 сентября, с заявлением обратилась растревоженная горожанка. Женщина рассказала, что едва зашла в подъезд своего дома, как увидела в помещении неизвестного юношу со спущенными штанами. Молодой человек нахально демонстрировал ей свои половые органы, сопровождая это нелицеприятное действо неприличными движениями.

– Вскоре юного эксгибициониста патрульным милиционерам удалось установить и задержать. Им оказался 15-летний учащийся местного колледжа. Пока неясно, что вынудило подростка так поступить, ведь ранее он за правонарушения не привлекался, не судим, да и, вообще, был законопослушным парнем, – сообщили правоохранители.

Следствие продолжается, против молодого человека возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.