2019-09-23T19:38:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подростка-эксгибициониста задержали в Солигорске

Говорят, парень законопослушный…
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Юноша напугал горожанку, продемонстрировав половые органы.Юноша напугал горожанку, продемонстрировав половые органы.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

О ЧП, которое произошло в районном центре в начале осени, ресурс «Лидер-пресс» проинформировали в Солигорском РОВД.

В милицию, 10 сентября, с заявлением обратилась растревоженная горожанка. Женщина рассказала, что едва зашла в подъезд своего дома, как увидела в помещении неизвестного юношу со спущенными штанами. Молодой человек нахально демонстрировал ей свои половые органы, сопровождая это нелицеприятное действо неприличными движениями.

– Вскоре юного эксгибициониста патрульным милиционерам удалось установить и задержать. Им оказался 15-летний учащийся местного колледжа. Пока неясно, что вынудило подростка так поступить, ведь ранее он за правонарушения не привлекался, не судим, да и, вообще, был законопослушным парнем, – сообщили правоохранители.

Следствие продолжается, против молодого человека возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Сморгони женщина так избила сожителя, что у него наступила кома
В Беларуси весь городской транспорт станет электрическим
Пугачева получила от Лукашенко орден Дружбы народов
Видеофакт. На Немиге пьяный порезал колесо милицейской машины
Безработный витебчанин хранил в машине почти 70 граммов психотропов
Погода 24 сентября в Минске: ночью заморозки до 4 градусов
В Калинковичах в кулинарии магазина готовили салаты работники, зараженные сальмонеллезом
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе
Александр Лукашенко: «Тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, а минимум»
В Полоцке бесправник сбил двух девочек-подростков
Когда включат отопление в Минске в 2019 году: отопительный сезон начинается 23 сентября
Фотофакт: Белорусские спасатели и энергетики участвуют во флешмобе «Тетрис челлендж»
Что построят в Минске на берегу Свислочи?
В Беларуси снизят таможенную пошлину на посылки из-за границы с 2020 года
"Время секонд хэнд". Книга Светланы Алексиевич попала в тройку лучших книг в мире
Африканца, который откусил новополочанину подбородок, депортировали из Беларуси
В Беларуси хотят ужесточить ответственность за пьяную езду