2019-09-23T20:13:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Пугачева получила от Лукашенко орден Дружбы народов

Певицу удостоили высшей награды Беларуси для иностранцев
Надежда БУТОВИЧ
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Примадонна удостоилась почетной награды.Примадонна удостоилась почетной награды.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Знаменитую советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву в Беларуси удостоили высшей госнаграды, предназначенной для иностранных граждан.

Так в понедельник, 23 сентября, Александром Лукашенко был подписан указ о том, чтобы наградить Пугачеву орденом Дружбы народов, проинформировали в пресс-службе президента.

– Исполнительница удостоилась государственной награды за тот значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепления белорусско-российских культурных взаимоотношений, который она внесла, благодаря своей деятельности, – пояснили в пресс-службе белорусского лидера.

Напомним, орден Дружбы народов вручается за значительный вклад в укрепление мира, дружеских отношений, сближение и взаимообогащение культур и т.д. Награда представляет собой знак из 5 и 10-конечной звезд, с изображением земного шара и рукопожатия, выполнен он из серебра с позолотой, вручается иностранцам.

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в июне Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов Рамзану Кадыров, подчеркнув, что лидер Чеченской Республики «настоящий мужик».

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