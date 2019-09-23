В Беларуси весь городской транспорт станет электрическим

В Беларуси будут не только лоббировать электротранспорт, но и введут углеродный налог. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Комплексную программу перехода всего общественного транспорта в крупных городах Беларуси разрабатывают в республике, приводит belta.by информацию со слов Александра Корбута, заместителя главы Минприроды.

Так как наша страна первой среди государств СНГ вступила в Парижское соглашение в полноправном объеме, то в связи с этим возложены и определенные обязательства. Например к 2030 году, республика обязуется на 28 процентов сократить выброс парниковых газов (Прим.: сообразно данным за 1990 год). Также согласно Соглашению до февраля 2020 года необходимо предоставить план второго национально-определяемого вклада. Правительство, в свою очередь уже утвердило план мероприятий для осуществления «климатических положений».

– Чтобы Беларусь смогла перейти к так называемой углеродной нейтральности, принято решение в пользу электрического транспорта. Это направление будет развиваться в качестве нацприоритета. Поддержка будет осуществляться через принятие соответствующих нормативно-правовых актов – регуляторов отрасли. Более того, уже идет разработка комплексной программы для дальнейшего перехода в крупных городах всего общественного транспорта на электрический, – пояснил представитель природоохранного ведомства.

В Минприроды напомнили, что в Беларуси уже идет активное развитие пассажирского электротранспорта: электробусы, троллейбусы, трамваи, электропоезда. В планах, что через тридцать лет, к 2050 году, Беларусь станет низкоуглеродным государством. И это не только транспорт: но широкое использование возобновляемых источников энергии, активное строительство энергоэффективного жилья, использование в экономике низкоуглеродных и безуглеродных технологий, а кроме того, введение углеродного налога и создание национального углеродного рынка.