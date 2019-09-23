2019-09-23T21:09:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Сморгони женщина так избила сожителя, что у него наступила кома

Она била его ногой по голове
Надежда БУТОВИЧ
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Медики сообщили в милицию о "подозрительной" коме.Медики сообщили в милицию о "подозрительной" коме.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Криминальный инцидент, в котором разбирались правоохранители, произошел в райцентре на Гродненщине, проинформировали в пресс-службе областного УВД.

В больницу после вызова скорой помощи в бессознательном состоянии поступил 42-летний житель Сморгони. Медики диагностировали у пострадавшего кому и множественные ушибы, а затем сообщили об этом правоохранителям.

– По месту жительства, откуда мужчину забирала скорая помощь, милиционеров встретила сожительница пострадавшего. Женщина рассказала, что день до этого ее гражданский муж выпивал в компании, где якобы произошла драка. Не прошло и суток, как самочувствие его стало критическим, – уточнили в пресс-службе.

Однако оказалось, что в кому мужчину отправили вовсе не неизвестные собутыльники, а сама гражданка. Пьянка была, и женщина выпивала у знакомых вместе с мужем. Возвращаясь в подпитии, они разругались, и супружница набросилась на выпивоху с кулаками. Когда мужчина упал на землю, нанесла несколько ударов ногой в область головы.

– Сразу после побоев потерпевший еще смог встать на ноги и дойти до дома, а потом уже спустя несколько часов потерял сознание и впал в кому. Врачей вызвал сын подозреваемой, – уточнили в УВД.

По факту происшествия проводится проверка, возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

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