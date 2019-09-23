2019-09-23T21:45:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал займ Всемирного банка на €90 миллионов, чтобы отремонтировать школы

Деньги пойдут не только на ремонты и оборудование, но и на систему управления
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В школах сделают капремонты, закупят оборудование.В школах сделают капремонты, закупят оборудование.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Достигнуто соглашение займа между Беларусью и Всемирным банком. Соответствующий документ был подписан белорусским президентом в понедельник, 23 сентября, проинформировали в пресс-службе главы государства.

Запланировано, что в период с 2019 по 2025 годы республика привлечет допзайм Международного банка реконструкции и развития. Все средства, а это сумма в размере 90 миллионов евро, будут направлены на финансирование госпроекта «Модернизация системы образования Беларуси».

– Данный проект реализуется в республике с 2016 года. И осуществлялся в соответствии с аналогичным соглашением, – уточнили в пресс-службе президента.

На первый проект модернизации займ составлял 50 миллионов евро. Кредит выделялся на 15 лет с 5-летним льготным периодом.

Что касается нового займа, то средства запланировано направить на реконструкции и капремонты не менее чем в 220 школах по всей стране, их оснастят современным оборудованием. А на Витебщине еще в рамках пилотных проектов попробуют на базе школ сделать центры соцкультуслуг для населения. На Могилевщине оснастить «штаб-квартиры» инновационного развития.

Кроме того, заемные финансы направят на совершенствование инфосистемы управления в сфере образования.

Еще больше материалов по теме: «Школа: Беларусь»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Дыни, абрикосы, черешня и виноград: что Лукашенко вырастил на своем огороде
В Сморгони женщина так избила сожителя, что у него наступила кома
В Беларуси весь городской транспорт станет электрическим
Пугачева получила от Лукашенко орден Дружбы народов
Подростка-эксгибициониста задержали в Солигорске
Видеофакт. На Немиге пьяный порезал колесо милицейской машины
Безработный витебчанин хранил в машине почти 70 граммов психотропов
Погода 24 сентября в Минске: ночью заморозки до 4 градусов
В Калинковичах в кулинарии магазина готовили салаты работники, зараженные сальмонеллезом
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе
Александр Лукашенко: «Тысяча рублей - это не заоблачная зарплата, а минимум»
В Полоцке бесправник сбил двух девочек-подростков
Когда включат отопление в Минске в 2019 году: отопительный сезон начинается 23 сентября
Фотофакт: Белорусские спасатели и энергетики участвуют во флешмобе «Тетрис челлендж»
Что построят в Минске на берегу Свислочи?
В Беларуси снизят таможенную пошлину на посылки из-за границы с 2020 года
"Время секонд хэнд". Книга Светланы Алексиевич попала в тройку лучших книг в мире
Африканца, который откусил новополочанину подбородок, депортировали из Беларуси
В Беларуси хотят ужесточить ответственность за пьяную езду