Лукашенко подписал займ Всемирного банка на €90 миллионов, чтобы отремонтировать школы
Достигнуто соглашение займа между Беларусью и Всемирным банком. Соответствующий документ был подписан белорусским президентом в понедельник, 23 сентября, проинформировали в пресс-службе главы государства.
Запланировано, что в период с 2019 по 2025 годы республика привлечет допзайм Международного банка реконструкции и развития. Все средства, а это сумма в размере 90 миллионов евро, будут направлены на финансирование госпроекта «Модернизация системы образования Беларуси».
– Данный проект реализуется в республике с 2016 года. И осуществлялся в соответствии с аналогичным соглашением, – уточнили в пресс-службе президента.
На первый проект модернизации займ составлял 50 миллионов евро. Кредит выделялся на 15 лет с 5-летним льготным периодом.
Что касается нового займа, то средства запланировано направить на реконструкции и капремонты не менее чем в 220 школах по всей стране, их оснастят современным оборудованием. А на Витебщине еще в рамках пилотных проектов попробуют на базе школ сделать центры соцкультуслуг для населения. На Могилевщине оснастить «штаб-квартиры» инновационного развития.
Кроме того, заемные финансы направят на совершенствование инфосистемы управления в сфере образования.
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