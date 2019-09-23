Дыни, абрикосы, черешня и виноград: что Лукашенко вырастил на своем огороде

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Александр Лукашенко продолжает сбор урожая на своем так называемом «президентском поле». В самом конце августа собрали арбузы – президенту помогали практически одни девушки. В понедельник, 23 сентября, собрали картошку – делали это, что интересно, немецким картофелеуборочным трактором.

- Буквально несколько дней назад в президентской теплице собрали урожай дынь, - сообщила пресс-служба президента. - В нынешнем году семена бахчевых привезли прямо из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега и друг Шавкат Мирзиёев прислал лучшие семена узбекских дынь. Так же внимательно, хоть и дистанционно, наблюдает президент за «Садом дружбы Беларуси и Таджикистана».

Оказалось, это тоже были договоренности двух президентов - Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, в результате которых из Центральной Азии в Брестскую область привезли шесть тысяч саженцев абрикосов, черешни, яблок и винограда. Об этом урожае пока не сообщается.