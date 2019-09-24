3 простых способа узнать, когда в вашем доме включат отопление

Тепло в жилфонд подается при среднесуточной температуре +8 °C и ниже в течение 5 суток Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Если вы сомневаетесь, что Беларусь - это IT-страна, то вот вам повод в этом убедиться. Правда, пока он касается только минчан. В КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» рассказали, что есть три способа узнать, когда в конкретном доме включат отопление. Два из них идеальны для интровертов, а третий - для любителей старых добрых бесед по телефону. Итак:

1. Чат-боты 115 в Viber или Telegram. Чтобы получить нужную информацию, вам нужно отправить чат-боту запрос в мессенджере, содержащий улицу и номер жилого дома в Минске. Регистр значения не имеет (Захарова или ЗАХАРОВА). Также можно сокращать сложносоставные названия, указывая, например, вместо «Максима Богдановича» просто «Богдановича».

2. Сервис на сайте http://www.115.бел/. Заходите в раздел «Контакт-центр ЖКХ» и вводите свой адрес.

3. Звонок по телефону. Если вы любите поговорить с оператором, то узнавайте дату по короткому номеру 115.

Во всех жилых домах Минска отопительный сезон начинается с 24 сентября. Согласно регламенту, жилфонд должны подключить в пятидневный срок, - сообщает агентство "Минск-Новости".