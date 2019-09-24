«Вежливо поздоровался, схватил за волосы и потащил к теплотрассе»

Изменить размер текста: A A

В Полоцке задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на изнасилование. Инцидент произошел в микрорайоне Мариненко, где расположены несколько общежитий. 49-летняя полочанка шла на остановку общественного транспорта, когда на нее напал неизвестный.

- Трезвый, опрятно одетый мужчина подошел к женщине и вежливо поздоровался. Она подумала, что он хочет что-то спросить, и приостановилась. Тогда мужчина схватил ее за волосы и потащил в сторону теплотрассы, - рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Женщина не растерялась и начала кричать и колотить насильника по чем попало. Он отпустил ее и сбежал.

Милиция установила личность нападавшего. Им оказался местный житель, который работает слесарем. Мужчина арестован по подозрению в покушении на изнасилование, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание до семи лет лишения свободы. В Полоцке последние десять лет уголовные дела по факту изнасилования не возбуждались, отметила Юлия Зайцева.